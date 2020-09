Actualidade

A Comissão Europeia multou hoje as fabricantes alemãs de peças de automóvel Brose e a Kiekert, em 18 milhões de euros, por terem participado em dois cartéis relativos ao fornecimento de fecho de portas para automóveis na Europa.

Em comunicado, o executivo comunitário dá conta desta multa, indicando que foi a fabricante canadiana Magna que denunciou os dois cartéis, nos quais participou, e só não foi multada porque revelou a Bruxelas esta violação das regras de concorrência no Espaço Económico Europeu.

Juntamente com a Brose, a Magna participou num cartel bilateral relativo ao fornecimento de módulos de portas e reguladores de janelas para um determinado modelo de carro do grupo Daimler, enquanto com a Kiekert a canadiana esteve num cartel bilateral para o fornecimento de fechos e outras componentes aos grupos BMW e Daimler.