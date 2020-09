Actualidade

A presidente da Comissão Europeia afirmou hoje que "Portugal está bem colocado para tirar o máximo" do fundo de recuperação da União Europeia, num discurso marcado por elogios à inovação e resiliência de Portugal e dos portugueses.

"Portugal não está só bem colocado para tirar o máximo do 'Next Generation EU', como pode dar um 'blueprint' [projeto] para os outros", disse Ursula von der Leyen, apontando como exemplo o "forte ênfase nas reformas" do programa europeu que encontra, em Portugal, um país com "enorme experiência" de reformar.

A presidente da Comissão Europeia falava na Fundação Champalimaud, em Lisboa, onde apresentou as prioridades do plano de recuperação e resiliência da União Europeia (UE), o 'Next Generation EU', que enquadrou com constantes referências a circunstâncias específicas de Portugal e dos portugueses.