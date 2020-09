Actualidade

O primeiro-ministro da Hungria, o ultranacionalista Viktor Orbán, exigiu hoje a demissão da vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourova, por ter qualificado o regime do país como "uma democracia doente" e congelou as relações com a comissária europeia.

Jourova "descreveu publicamente a Hungria como uma 'democracia doente' e ofendeu os cidadãos húngaros", afirma Orbán numa carta enviada à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, publicada hoje pela agência húngara MTI.

O Governo húngaro suspendeu ainda "de imediato" todas as relações políticas com a checa Jourova, que também é comissária para a Segurança e a Transparência, até que a responsável apresente a sua renúncia, acrescenta Orbán.