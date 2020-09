Covid-19

A Ordem dos Enfermeiros defende que a presença durante o parto de uma pessoa escolhida pela grávida devia ser sempre garantida e propõe que para isso as maternidades tenham disponíveis testes rápidos de diagnóstico à covid-19.

Um parecer do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia, que já foi enviado à Assembleia da República, defende que "a presença contínua de uma pessoa significativa é essencial para uma experiência positiva do parto e para a obtenção de efeitos positivos na saúde e na satisfação com os cuidados prestados".

A Ordem lembra que este é "um direito consagrado na lei portuguesa" e que "a grávida/parturiente/puérpera e a pessoa significativa por si escolhida devem ser envolvidas nas medidas de prevenção de contaminação".