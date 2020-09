Nagorno-Karabakh

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arménia acusou hoje o Azerbaijão de atacar a cidade de Vardenis, estendendo assim o confronto armado entre os dois países para além do enclave separatista de Nagorno-Karabakh.

"Ignorando os pedidos insistentes da comunidade internacional para cessar as ações bélicas, o Azerbaijão estende a zona de combate com apoio militar e político da Turquia aos territórios arménios", denunciou hoje a diplomacia arménia, num comunicado divulgado na rede social Facebook.

O Governo da Arménia acusa as Forças Armadas do Azerbaijão de terem atacado "alvos militares e civis na região de Vardenis", no leste do país, numa operação que matou um civil.