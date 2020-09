Actualidade

O Presidente angolano considerou hoje que, perante o "mar de dificuldades" decorrentes do baixo preço do petróleo e da covid-19, a "única saída" que resta a Angola é "produzir internamente tudo o que as potencialidades do país permitirem".

"Estimular a produção interna de bens e de serviços, contando com o investimento privado nacional e estrangeiros na agricultura, nas pescas, na indústria, no turismo, na imobiliária e outros ramos da economia nacional", afirmou hoje João Lourenço.

O Presidente de Angola, que falava no Palácio Presidencial, em Luanda, na cerimónia de posse dos membros do Conselho Económico e Social, sublinhou que o estímulo da produção interna deve concorrer para o "aumento da oferta de emprego", sobretudo para os jovens.