Nagorno-Karabakh

A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos manifestou hoje a sua preocupação face ao aumento das hostilidades entre o Azerbaijão e os separatistas arménios no enclave de Nagorno-Karabakh, instando as partes a declararem um "cessar-fogo imediato".

"Estou consternada com as informações sobre mortos e civis feridos, bem como sobre a destruição de bens e infraestruturas", declarou a ex-Presidente chilena Michelle Bachelet, que foi designada Alta Comissária para os Direitos Humanos em 2018, em declarações citadas pelas agências internacionais.

Bachelet também apelou para que todas as partes "respeitem tanto a lei internacional dos Direitos Humanos como o Direito Internacional Humanitário e, em particular, a proteção da população civil e das pessoas não envolvidas no combate".