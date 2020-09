Óbito/Jorge Salavisa

O velório do bailarino e coreógrafo Jorge Salavisa, que morreu na segunda-feira, vai decorrer na Igreja do Campo Grande, em Lisboa, na quarta-feira, e o funeral realiza-se no dia seguinte, no cemitério dos Olivais, anunciou o Teatro São Luiz.

O corpo de Jorge Salavisa vai estar na Igreja do Campo Grande, a partir das 17:00 de quarta-feira, dia 30 de setembro.

No dia 1 de outubro, realiza-se a missa de corpo presente, às 10:30, seguindo depois, às 12:00, para o cemitério dos Olivais, para ser cremado.