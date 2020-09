Actualidade

Visitas guiadas a exposições, música, teatro, conversas e oficinas compõem a programação dos três dias de celebrações do 4.º aniversário do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, a decorrerem de sábado a segunda-feira.

Nos três dias, de 03 de outubro ao dia 05, feriado da Implantação da República, entre as 11:00 e as 19:00, as entradas serão gratuitas para visitar as exposições patentes nos dois edifícios - o novo, desenhado pela arquiteta Amanda Levete, e a Central Tejo - incluindo as recém-inauguradas "Ballad of Today", de André Cepeda, e "Festa. Fúria. Femina. - Obras da Coleção FLAD" (Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento), anunciou hoje o museu.

A programação inclui também visitas guiadas aos jardins da Fundação EDP e visitas temáticas de arquitetura, música itinerante com Farra Fanfarra, e Swing na Guelra, teatro para crianças, oficinas e conversas de artistas.