Actualidade

O emir do Koweit, xeque Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, morreu hoje aos 91 anos nos Estados Unidos, onde estava desde julho a receber tratamento médico, anunciou a corte do emirado.

O ministro dos Assuntos da Corte Real, Ali Jarrah al-Sabah, leu um comunicado na televisão estatal, que tinha suspendido a emissão minutos antes para transmitir versos do Corão.

"É com grande tristeza e dor que choramos [...] a morte do xeque Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, emir do Koweit", disse.