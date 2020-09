OE2021

O secretário-geral do PCP voltou hoje a colocar os comunistas como um "partido que conta" nas conversações para o Orçamento do Estado de 2021 com o Governo e disse estar disposto "a melhorar" o documento.

"Cremos que é possível melhorar o Orçamento, colocar as questões que são mais sentidas por quem trabalha, por quem trabalhou, pelos pequenos empresários" ou ainda "a necessidade de uma resposta de fundo ao aumento da produção nacional", afirmou Jerónimo de Sousa aos jornalistas, antes de visitar uma exposição, ao lar livre, em Lisboa, sobre os 50 anos da CGTP.