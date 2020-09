Actualidade

O encerramento do congresso "O futuro da nossa cidade", nos dias 23 e 24 de outubro, será a "pedra angular" da candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura 2027, afirmou hoje o coordenador do Grupo Executivo Rede Cultura 2027.

Em Leiria, no espaço Moinho do Papel, com o rio Lis como "banda sonora", Paulo Lameiro apresentou o programa dos dois dias finais do congresso, que arrancou em 09 de maio com sessões 'online' e que encerra este mês, em Leiria e Caldas da Rainha, com François Matarasso, José Tolentino Mendonça, Alexandre Quintanilha ou The Gift, entre outros convidados.

"É deste congresso que vai sair a matriz para a candidatura. As ideias que estão a ser apresentadas no congresso, alguns dos projetos que estão em curso, estão a construir a matriz que, depois, a equipa de programadores que vai construir a proposta final terá em conta", explicou o coordenador, considerando as sessões presenciais dos dias 23 e 24 como "a pedra angular da candidatura".