Actualidade

O desabamento ocorrido hoje no Metro de Lisboa provocou ferimentos ligeiros em quatro pessoas e, segundo o município, foi motivado por "um erro" nas obras que decorrem na Praça de Espanha.

No local, o vereador com o pelouro da Proteção Civil, Carlos Castro, indicou aos jornalistas que se tratou de "um incidente decorrente da obra" que está em curso na Praça de Espanha e que foi determinada a abertura de um inquérito, assumindo-se já que ocorreu "um erro do ponto de vista de intervenção na obra".

Na altura do acidente, referiu, estavam cerca de 300 pessoas na composição que passava no local quando ocorreu o desabamento.