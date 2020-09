Covid-19

A Rede das Aldeias Históricas de Portugal desenvolveu um plano operacional de combate à covid-19, com o objetivo de "reforçar as 12 aldeias da rede como destino seguro e sustentável, no atual cenário pandémico", foi hoje anunciado.

"As Aldeias Históricas de Portugal tornam-se, assim, o primeiro destino em rede, em Portugal, a desenvolver um programa tão completo de resposta à covid-19", lê-se num comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a nota da Associação das Aldeias Históricas de Portugal, "os turistas, a população residente, mas também os agentes económicos e as mais diversas entidades do território, são os alvos de um plano que surgiu da necessidade identificada pelas Aldeias Históricas de Portugal de requalificar e adaptar as aldeias enquanto destino seguro e de confiança".