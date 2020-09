Actualidade

Os artistas Eduardo Batarda, com trabalhos dos anos 1970, e Ana Vidigal, com obras que prestam homenagem a quatro mulheres artistas, vão inaugurar exposições na quinta-feira, no Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva, em Lisboa.

"Great Moments. Eduardo Batarda nos Anos Setenta" é o título da exposição do artista nascido em Coimbra, em 1943, que conta com curadoria de João Mourão e Luís Silva, organizada em parceria com a Fundação Carmona e Costa, segundo informação divulgada na página 'online' do museu.

Considerado pela crítica um artista incontornável do processo de crítica e renovação da prática artística contemporânea em Portugal, a partir dos anos sessenta do século XX, nesta mostra, Batarda apresenta o trabalho realizado quase exclusivamente em aguarela e tinta-da-china sobre papel durante a década de setenta.