O representante do Banco Mundial em Angola afirmou hoje que a instituição financeira apoia o Governo angolano no "reperfilamento da dívida" para que seja "sustentável" e quer ser um parceiro sobretudo nos setores sociais.

"Estamos juntos com o governo de Angola para o que chamamos de reperfilamento da dívida, ou seja, gerir a dívida de modo a que seja sustentável", afirmou Jean-Christophe Carret à saída de um encontro em Luanda com a ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, e com a ministra das Finanças, Vera Daves.

O responsável sublinhou que tanto o Banco Mundial como o Fundo Monetário Internacional (FMI) fizeram parte das discussões que levaram à iniciativa de suspensão da dívida no âmbito do G20.