Covid-19

Um laboratório de Matosinhos tornou-se este mês um dos poucos a nível mundial que fazem análises de qualidade a máscaras respiratórias, um negócio que explodiu com a pandemia da covid-19.

A Equilibrium, que existe desde 1994 e estava habituada a fazer análises de qualidade na área do ambiente, alimentação, cosméticos e têxteis antibacterianos, viu o Instituto Português da Acreditação (IPAC) dar um selo de acreditação aos seus parâmetros de análise, que incluem a percentagem de filtração e de respirabilidade, disse à Lusa uma das responsáveis da empresa, Cristina Carvalho.

Quando começou a pandemia, muitas empresas têxteis do norte do país começaram a fazer máscaras mas não tinham a quem recorrer para que estas fossem avaliadas, o que levou a Equilibrium a receber pedidos, primeiro de Portugal e depois de outros países europeus, uma vez que só havia "quatro laboratórios acreditados" para avaliar máscaras e ver se estão conformes com a norma internacional.