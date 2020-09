Actualidade

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) exige que a primeira posição da Tabela Remuneratória Única avance para 693,13 euros em 2021 e uma atualização do subsídio de refeição para seis euros.

Estas duas medidas integram o caderno reivindicativo desta estrutura sindical, hoje apresentado, e juntam-se, segundo precisou o secretário-geral da Fesap, José Abraão, à concretização, em 2021, de "um aumento efetivo dos salários de todos os trabalhadores da administração pública", em linha do que consta nas Grandes Opções do Plano (GOP) e "das promessas do Governo" de aumento de, pelo menos 1,1%, "acontecesse o que acontecesse".

Ainda no que diz respeito à Tabela Remuneratória Única (TRU), a eliminação da primeira posição remuneratória dos assistentes operacionais, que atualmente é de 645,07 euros e a sua passagem para a seguinte (693,13 euros) permitirá acomodar o aumento do salário mínimo nacional que vier a verificar-se e manter a função pública acima desta remuneração mínima - tal como aconteceu em 2020.