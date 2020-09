Actualidade

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje o antigo primeiro-ministro português José Manuel Durão Barroso por ter sido escolhido para presidente da Aliança Gavi, organização internacional dedicada à vacinação.

Numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa saúda o antigo presidente da Comissão Europeia e congratula-se por haver "mais um português num cargo internacional particularmente relevante no atual contexto de pandemia coronavírus".

Nesta nota, refere-se que a Aliança Gavi é "uma organização internacional financiada por doadores públicos e privados, que promove as vacinas e a imunização das crianças no mundo, em particular nos países em desenvolvimento".