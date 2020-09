Actualidade

Portugal tem cada vez menos água disponível e nos próximos cem anos a precipitação em certas regiões do país, como o Algarve, pode sofrer uma redução de até 30%, alertou hoje a Associação Natureza Portugal (ANP).

Em antecipação do Dia Mundial da Água, que se assinala a 01 de outubro (quinta-feira), a organização ambientalista portuguesa que trabalha em parceria com o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), defende que é necessário limitar o consumo de água em algumas bacias do país, como Sado, Mira e Barlavento algarvio para prevenir que no futuro a água não falte às populações dessas regiões.

Num relatório intitulado "O Futuro tem menos Água", a organização analisa os efeitos das alterações climáticas e alerta que Portugal tem cada vez menos água disponível.