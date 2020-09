Actualidade

O antigo primeiro-ministro português Durão Barroso, hoje nomeado presidente da Aliança Global para as Vacinas (GAVI), garante que a missão tradicional da instituição se mantém a par dos novos desafios decorrentes da covid-19.

Durão Barroso foi nomeado hoje presidente da Aliança Global para as Vacinas (GAVI) e inicia funções no início do próximo ano, substituindo a economista e antiga ministra das Finanças da Nigéria Ngozi Okonjo-Iweala, cujo mandato termina em dezembro deste ano.

Em declarações à agência Lusa por telefone, quando questionado sobre a quebra nas campanhas de vacinação em alguns países devido à pandemia de covid-19, Durão Barroso lembrou "a missão tradicional" da GAVI, de apoiar a vacinação e imunização em relação a doenças "que são terríveis" e que nalguns casos foram erradicadas graças às vacinas.