Actualidade

A peça "Comédia de Bastidores", que se estreia na quarta-feira no Teatro Nacional São João, traz a palco três casais "disfuncionais" que, num ambiente "caótico" e ao mesmo tempo "organizado", se reúnem na cozinha para três ceias de natal.

Três cozinhas, três casais "disfuncionais" e três ceias de Natal sucessivas. São estas as premissas da peça "Comédia de Bastidores" que tem a primeira récita na quarta-feira, no Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, para expor questões e conflitos que têm tanto de "cómico como de sério".

"Isto de se chamar bastidores é muito interessante, porque a cozinha é o bastidor da casa, mas a casa está implícita. Aqui, a arquitetura tem um pendor forte. O próprio espaço tem vida própria, respira", afirmaram hoje, à margem do ensaio de imprensa, os encenadores do espetáculo, Nuno Carinhas e João Cardoso.