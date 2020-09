Novo Banco

A presidente do regulador dos seguros disse hoje, no parlamento, que foi comprovada a idoneidade de todas as pessoas ligadas à compra da GNB Vida e que não há ligações a Greg Lindberg, gestor acusado de corrupção.

"Os beneficiários desta aquisição são 19, 19 investidores pessoais, que têm participações no fundo Apax. (...) Sabemos quem são os beneficiários últimos, esta pessoa não consta", afirmou a presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), em audição na comissão de orçamento e finanças.

Segundo Margarida Corrêa de Aguiar, o regulador dos seguros fez múltiplas diligências junto de autoridades de supervisão europeias, dos Estados Unidos e das Bermudas e concluiu que o grupo Apax não tem relação com Greg Lindberg e que "todos os que estão na órbita desta operação têm idoneidade verificada e capacidade de prosseguir uma gestão sã e prudente" da seguradora GNB Vida (vendida pelo Novo Banco em 2019).