Covid-19

O Comité Olímpico de Portugal (COP), o Comité Paralímpico de Portugal (CPP) e a Confederação do Desporto de Portugal (CDP) pediram hoje "vontade política" para resolver os problemas do desporto, após uma audição parlamentar.

Na Assembleia da República, na comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, na qual se analisou o impacto das medidas de contingência e controlo da pandemia por covid-19 no desporto, tendo as três instituições entregado uma moção estratégica aprovada por várias federações desportivas, José Manuel Constantino, presidente do COP, reforçou que "é preciso saber que respostas políticas estão a ser construídas para os problemas do setor".

"Ao longo da pandemia várias áreas foram alvo de medidas de apoio, mas o mesmo não aconteceu no desporto, o que muito nos preocupa. É preciso coragem e vontade dos decisores políticos para que as propostas avancem. Não há respostas e a única coisa que foi concedida foi a possibilidade de prolongamento dos contratos-programa olímpicos", apontou o presidente do COP.