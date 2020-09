Actualidade

o extremo brasileiro Bruno Tabata, que alinhava no Portimonense, assinou um contrato de cinco temporadas com o Sporting, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, anunciou hoje o clube da I Liga de futebol.

O Sporting não refere, no comunicado, o valor da transferência de Bruno Tabata, com a imprensa desportiva a avançar que os 'leões' vão pagar cinco milhões de euros por 50 por cento do passe do jogador ao Portimonense.

"É o dia mais feliz da minha vida. Estou a realizar um dos meus principais sonhos, que era o de chegar a um gigante europeu", disse o jogador brasileiro, de 23 anos, em declarações divulgadas pelo Sporting.