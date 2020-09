Actualidade

Mais de 230 organizações cívicas, plataformas comunitárias e académicos apelaram hoje à União Europeia (UE) para "alinhar os planos de aprovisionamento" de metais e minerais "com os interesses do planeta, das comunidades e do clima".

O apelo foi enviado à agência Lusa pela MiningWatch Portugal, uma rede independente de monitorização criada para apoiar a sociedade civil e comunidades locais confrontadas com projetos de mineração, para quem "o saque desesperado da Europa por mais matérias-primas tem de parar".

A carta aberta enviada à Comissão Europeia (CE) surge "no âmbito do lançamento da Aliança Europeia para Matérias Primas, que tem lugar hoje em Bruxelas", e pretende a "reavaliação urgente dos planos de Bruxelas relativamente ao aprovisionamento" das designadas "matérias primas críticas", necessárias à Europa "para implementar transições energéticas, industriais e militares".