Actualidade

A Iniciativa Liberal entregou hoje no parlamento um projeto de resolução para recomendar ao Governo que passe a permitir público nos recintos desportivos, gradualmente, com "regras básicas claras".

"A Assembleia da República delibera recomendar ao Governo que altere a Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, no sentido de passar a permitir que, mediante regras básicas claras, toda a prática de atividade física possa ser realizada com público, de forma gradual, em estádios, pavilhões e demais recintos desportivos de todas as modalidades", lê-se no texto.

A resolução, que não tem força de lei mesmo que venha a ser aprovada, sublinha o impacto das medidas de contingência no âmbito da pandemia da covid-19 no desporto, apontando que "muitos clubes e atletas de diversas modalidades estão em risco", o que "o Governo demorou muito a reconhecer e só o fez, aliás, depois da forte pressão mediática que se sentiu".