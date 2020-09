Covid-19

A equipa sub-23 do Vitória de Guimarães, clube cuja formação principal milita na I Liga portuguesa de futebol, tem 10 casos confirmados de covid-19 e está a cumprir quarentena, anunciaram hoje os vimaranenses no sítio oficial.

"Apesar de a testagem não ser obrigatória para a competição em causa, o Vitória tem critérios rigorosos de vigilância, que permitiram a deteção, na passada sexta-feira, de três casos positivos entre o plantel. Nesse mesmo dia, foi decidido que o grupo cumpriria isolamento até novos testes, que vieram a revelar a existência de mais sete casos positivos, cenário que motiva a que todo o plantel e equipa técnica cumpram neste momento um período de quarentena", lê-se na nota publicada.

Com a suspensão temporária da atividade, a equipa sub-23 vitoriana, sétima e última classificada da zona Norte da Liga Revelação, sem qualquer ponto após três jogos, não disputou o encontro com o Rio Ave, terceiro, com três pontos, que estava agendado para hoje e foi adiado.