O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse hoje que o Hezbollah do Líbano está a guardar armamento em áreas próximas de combustível armazenado em Beirute, capital libanesa, que poderá causar uma "nova tragédia" se explodir.

A denúncia foi feita durante o discurso de Netanyahu na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), transmitido a partir de Jerusalém.

Netanyahu apresentou um mapa que, de acordo com o chefe do Governo israelita, confirma a existência de um "depósito de armas secretas" nos subúrbios da capital libanesa, um reduto xiita e que está perto do Aeroporto Internacional de Beirute.