Covid-19

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, saudou hoje a nomeação de Durão Barroso para presidente da Aliança Global para as Vacinas, pedindo que ninguém fique para trás no acesso à futura vacina contra a covid-19.

"É com grande satisfação que recebo a notícia da nomeação de Durão Barroso no cargo de presidente da Aliança Global para as Vacinas", afirmou o chefe do Governo, sobre a indicação do ex-primeiro-ministro português, que em dezembro passado foi convidado especial de Ulisses Correia e Silva do Encontro Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação (CVNext), que decorreu na Praia.

Na mensagem divulgada ao final da tarde, o primeiro-ministro cabo-verdiano recordou que a nomeação de Durão Barroso acontece num "momento crucial": "Em que é preciso garantir o acesso universal e equitativo à vacina contra a covid-19 ansiada por todo o mundo e que não deve deixar ninguém para trás".