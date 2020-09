Venezuela

A missão diplomática da União Europeia (UE) enviada a Caracas pediu hoje às partes que se envolvam num diálogo "a longo prazo" para além das eleições de 06 de dezembro para tentar solucionar a crise política e humanitária na Venezuela.

"A crise política e humanitária na Venezuela não se resolverá de uma única vez. Para além do ciclo eleitoral, são necessárias discussões a longo prazo entre todas as partes na Venezuela para se encontrar uma solução democrática e sustentável para as necessidade e reivindicações do povo venezuelano", indicaram fontes comunitárias citadas pela agência noticiosa Efe.

A missão, enviada em 24 de setembro por Josep Borrell, o Alto representante para a política externa da União, "está agora de regresso a Bruxelas após amplas discussões com as partes na Venezuela".