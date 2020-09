Actualidade

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) mostrou-se hoje satisfeito por a nova proposta de lei de criação, modificação e extinção de freguesias ir ser submetida a Conselho de Ministros "nos primeiros dias de outubro".

"A senhora ministra informou-nos que, nos primeiros dias de outubro, a proposta irá a Conselho de Ministros e, logo no dia seguinte, para a Assembleia da República", adiantou Jorge Veloso, em declarações à agência Lusa.

O responsável falava após uma reunião com a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, em Lisboa, de onde afirmou ter saído "satisfeito" com o trabalho que está a ser elaborado pelo Governo.