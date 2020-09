Actualidade

A Cofina pauta a sua atuação "pelo cumprimento escrupuloso das exigências legais e regulatórias que lhe são aplicáveis", disse hoje à Lusa fonte oficial, um dia depois de o empresário Mário Ferreira ter apresentado uma queixa contra o grupo.

O empresário Mário Ferreira, acionista da Media Capital, com 30,22% do capital do grupo, entregou na segunda-feira uma queixa na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) contra o grupo Cofina, pelo ataque que considera lhe está a ser feito.

"A Cofina, sendo um grupo admitido à negociação em bolsa e que atua num setor objeto de apurada regulação e visibilidade social, encontra-se sujeita a um permanente escrutínio no exercício da respetiva atividade", começou por referir fonte oficial da dona do Correio da Manhã.