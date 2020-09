Actualidade

O registo e o cartão profissional dos trabalhadores da Cultura, e o estabelecimento de um regime laboral por quotas, que combata falsos recibos verdes, foram hoje discutidos pelo grupo de trabalho para a definição do estatuto dos profissionais do setor.

Estas duas propostas do Governo vão dominar as reuniões semanais, a realizar em outubro, também hoje definidas, entre o Ministério da Cultura e representantes dos trabalhadores, antes do regresso a uma nova ronda do grupo de trabalho, que terá em vista o regime contributivo para a Segurança Social e a constituição de uma plataforma de acompanhamento para a aplicação do estatuto profissional.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, em declarações à agência Lusa, no final da reunião de hoje, reiterou que, "até ao final deste ano", o Governo vai apresentar uma "proposta de estatuto dos profissionais" do setor, resultante das múltiplas reuniões que a tutela continuará a ter com os diferentes departamentos, os profissionais e os seus representantes.