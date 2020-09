Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 29 set 2020 (Lusa) - A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) vai instaurar oito processos disciplinares a elementos do SEF na sequência do inquérito que apurou as circunstâncias da morte de um cidadão ucraniano em março no aeroporto de Lisboa.

Além dos oito processos disciplinares agora instaurados pela IGAI, o ministro da Administração Interna já tinham determinado, em 30 de março, a instauração de processos disciplinares ao diretor e subdiretor de Fronteiras de Lisboa, ao Coordenador do Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do aeroporto, bem como aos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que estão em prisão domiciliária e são suspeitos do crime de homicídio do cidadão ucraniano. (NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR A REFERÊNCIA À PRISÃO DOS INSPETORES DO SEF. ESTÃO EM PRISÃO DOMICILIÁRIA E NÃO EM PRISÃO PREVENTIVA)

Na altura, Eduardo Cabrita determinou à IGAI a abertura de um inquérito à Direção de Fronteiras de Lisboa do SEF, do aeroporto de Lisboa, designadamente ao funcionamento do EECIT daquele aeroporto, onde alegadamente o ucraniano Ihor Homenyuk terá morrido.