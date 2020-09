Covid-19

O México registou 560 mortos e 4.446 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 77.163 e o de casos para 738.163, de acordo com as autoridades.

As autoridades admitiram que há uma subnotificação do número de casos e óbitos. As autoridades estimam que o número de mortos pode, neste momento, já ter superado 90.000.

O México ocupa o quarto lugar no mundo em número de mortes, atrás dos Estados Unidos, Brasil e Índia.