Covid-19

O Tesouro norte-americano anunciou terça-feira que chegou a acordos para conceder empréstimos a sete grandes companhias aéreas, incluindo a American Airlines e a United Airlines, em crise devido a crise da covid-19, para salvaguardar postos de trabalho.

A pandemia de Covid-19 paralisou virtualmente o transporte aéreo na primavera.

Desde a reabertura gradual da economia, as transportadoras aéreas estão a debater-se com dificuldades em fazer regressar os passageiros aos seus aviões, e as rotas internacionais continuam a ser extremamente restritas devido às proibições impostas por vários governos.