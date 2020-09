EUA/Eleições

O vencedor da eleição presidencial nos Estados Unidos, marcada para 03 de novembro, poderá não ser conhecido "durante meses" por causa do voto por correspondência, disse o Presidente norte-americano, Donald Trump no primeiro debate com Joe Biden.

"Podemos não saber durante meses porque estes boletins de voto vão estar espalhados por todo o lado", disse o presidente no debate, que decorreu esta madrugada em Cleveland, Ohio.

"É uma fraude e uma vergonha", acusou o presidente, colocando em causa a integridade das eleições, que terão um número sem precedentes de votos por correspondência por causa da pandemia de covid-19.