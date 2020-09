Actualidade

O Convento de Jesus, em Setúbal, reabre ao público no dia 10 de outubro, depois de um longo período de abandono e de ter estado fechado várias vezes nas últimas décadas, devido à degradação e ao risco de ruína.

A Câmara de Setúbal assumiu a liderança do processo de requalificação do Convento de Jesus após a assinatura de um protocolo com a Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo (DRCLVT), em janeiro de 2012, o que permitiu lançar o concurso público e adjudicar a empreitada da primeira fase das obras de recuperação e valorização, concluídas em 2015.