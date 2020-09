Covid-19

O Japão vai permitir a entrada de estrangeiros com visto de estudante ou negócios a partir de 01 de outubro, mas as fronteiras vão continuar fechadas para turistas, devido à pandemia, anunciaram hoje as autoridades.

O novo plano, apoiado pelo painel de peritos epidemiológicos do Governo nipónico, deverá permitir a entrada de estrangeiros de qualquer país com visto de três ou mais meses para fins não turísticos, afirmaram hoje funcionários governamentais, em conferência de imprensa.

A medida inclui pessoas que viajam para o Japão por motivos profissionais, para estudar, participar em intercâmbios culturais, trabalhar no setor médico ou como dependentes de trabalhadores estrangeiros com residência oficial no país asiático.