Actualidade

A exposição "Dissonâncias" abre hoje ao público com 85 obras de 45 artistas, dando a conhecer uma seleção das recentes aquisições e doações de artistas e mecenas para o Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC), no Chiado, em Lisboa.

Numa visita-guiada à agência Lusa, na segunda-feira, a diretora do museu, Emília Ferreira, sublinhou que as obras que ali entraram na última década mostram que "a generosidade de artistas e colecionadores nunca parou, mesmo nas alturas de crise económica mais profunda".

"Num panorama pouco próspero como é o dos museus em Portugal, existir este nível de envolvimento na sociedade civil para com o museu é algo muito importante de destacar", afirmou, agradecendo a artistas, seus herdeiros, colecionadores e mecenas que, desde o nascimento do museu situado no centro histórico de Lisboa, fundado em 1911, têm vindo a entregar diversas obras.