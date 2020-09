EUA/Eleições

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pagou "milhões de dólares" em impostos federais, durante o primeiro debate presidencial, sem especificar montantes nem se comprometer a divulgar a sua declaração de impostos.

"Paguei milhões em impostos sobre o rendimento", afirmou, respondendo a uma questão do moderador do debate, Chris Wallace, depois de uma investigação do New York Times, que terá tido acesso às declarações de impostos de Donald Trump, ter concluído que o Presidente norte-americano pagou apenas 750 dólares por ano desde o início da sua presidência.

"Vocês vão ver", disse Trump, sobre as declarações de impostos que até agora não divulgou porque, segundo diz, estão sob auditoria. O Presidente dos EUA não se comprometeu, todavia, à revelação das suas declarações de impostos.