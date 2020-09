Covid-19

A Índia registou 1.179 mortes provocadas pelo novo coronavírus no último dia, além de 80.472 casos, um declínio no número diário de infeções, que chegaram a rondar 100 mil em meados deste mês, anunciaram as autoridades.

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou 97.497 mortos e mais de 6,2 milhões de casos, com 2,5 milhões só em setembro, esperando-se que em algumas semanas ultrapasse os Estados Unidos, atualmente o país com mais infetados (mais de 7,1 milhões).

Na terça-feira, um estudo serológico realizado pelo Conselho Indiano de Investigação Médica revelou que 6,6% da população daquele país com mais de 10 anos já foi exposta ao novo coronavírus, o que corresponde a cerca de 62 milhões de pessoas.