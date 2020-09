Covid-19

O produto interno bruto (PIB) do Reino Unido caiu 19,8% no segundo trimestre, em comparação com os três meses anteriores, de acordo com os números divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (ONS).

No primeiro semestre do ano, o PIB britânico diminuiu 21,8% em relação aos seis meses anteriores, acrescentou o Instituto Nacional de Estatística britânico.

O Reino Unido entrou oficialmente em recessão em agosto passado, uma vez que dois trimestres consecutivos de contração económica foram confirmados, devido ao impacto da pandemia da covid-19.