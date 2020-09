Covid-19

Israel aprovou de madrugada polémicas medidas sobre a realização de manifestações para travar a propagação da covid-19 e que vão limitar os grandes protestos semanais contra o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

Até ao momento não tinham sido aprovadas medidas específicas sobre manifestações, apesar do confinamento, mas as novas restrições indicam que são apenas permitidos protestos de menos de duas mil pessoas divididas em grupos isolados de vinte manifestantes e que não podem concentrar-se a mais de um quilómetro da casa onde residem.

As limitações incluem as cerimónias religiosas, o que atinge sobretudo as comunidades ultraortodoxas que são abertamente contrárias às medidas.