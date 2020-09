Migrações

O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), António Vitorino, considera que a proposta de pacto migratório da Comissão Europeia é "um bom ponto de partida" para negociações, mas não resolve as divisões dentro da União Europeia.

O pacto constitui "uma espécie de novo ponto de partida nos debates entre os Estados-membros", disse António Vitorino, em entrevista à Lusa, sublinhando que a questão crucial vai ser determinar "como se traduz a solidariedade e a responsabilidade partilhada" entre os vários Estados.

A Comissão Europeia apresentou, há uma semana, um novo Pacto para as Migrações e Asilo, com procedimentos mais rápidos e eficazes e à luz do qual "todos os Estados-membros, sem exceção", devem assumir as suas responsabilidades e ser solidários.