Actualidade

O presidente do Metropolitano de Lisboa disse hoje aguardar a indicação do Laboratório de Engenharia Civil para prosseguir com os trabalhos de reparação após o desabamento na Praça de Espanha, referindo que o troço afetado na linha Azul permanece interrompido.

O desabamento de uma parte do teto no Metro de Lisboa, na estação da Praça de Espanha, na terça-feira, provocou ferimentos ligeiros em quatro pessoas e a interrupção da circulação na linha Azul, que está agora a ser feita nos troços Reboleira-Laranjeiras e Marquês de Pombal-Santa Apolónia.

Em conferência de imprensa hoje de manhã na Praça de Espanha, Vítor Domingues dos Santos disse que está a aguardar aprovação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) para que os trabalhos de reparação prossigam.