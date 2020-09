Actualidade

O ciclo "12 em Rede - Aldeias em Festa 2020" vai animar no fim de semana as aldeias históricas de Castelo Mendo, Almeida e Piódão, no interior do país, foi hoje anunciado.

Segundo a Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, entidade promotora dos eventos, a localidade de Castelo Mendo (concelho de Almeida, distrito da Guarda) recebe na sexta-feira uma festa com o mote "D. Mendo, a Donzela que se fez Varão".

No sábado, a vila de Almeida (Guarda) é animada com o evento "Almeida, 1843" e, no domingo, a aldeia histórica de Piódão (no concelho de Arganil, distrito de Coimbra), acolhe uma festa sobre a temática "A Estrada Real".