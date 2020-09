Roland Garros

A norte-americana Serena Williams, sexta cabeça de série, desistiu hoje de Roland Garros, antes da segunda ronda do torneio do 'Grand Slam' parisiense, na qual iria defrontar a búlgara Tsvetana Pironkova.

De acordo com a ordem de jogos publicada no site do torneio de terra batida, o encontro entre Serena Williams e Pironkova foi dado como terminado por desistência da norte-americana, sem qualquer outra explicação.

Com esta desistência, Serena Williams, de 39 anos, adia o sonho de igualar o 24.º título de 'majors' de Margaret Court.