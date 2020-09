Actualidade

A Comissão Europeia manifestou hoje "sérias preocupações" com a pressão e ataques aos tribunais e à imprensa pelos governos da Hungria e Polónia, dois países da União Europeia (UE) com procedimentos abertos por violação do Estado de direito.

Em causa está o primeiro relatório anual sobre a situação do Estado de direito em UE, hoje divulgado, no qual o executivo comunitário realça que, relativamente a alguns Estados-membros, "existem sérias preocupações" no cumprimento destes valores europeus, principalmente na Hungria e Polónia.

Uma dessas preocupações reside no "impacto das reformas na independência judicial", nomeadamente no que toca à Hungria, com Bruxelas a realçar que "o Conselho Judicial Nacional independente enfrenta desafios no contrapeso dos poderes do presidente do Gabinete Nacional da Magistratura responsável pela gestão dos tribunais" e a questionar as novas regras de "nomeação para o Supremo Tribunal de membros do Tribunal Constitucional".